Cyberpunk 2077 : CD Projekt dévoile les raisons derrière le nouveau report du jeu

Alors qu'il était déjà annoncé comme Gold (soit une version 1.0 finie), Cyberpunk 2077 a pourtant été encore une fois repoussé. CD Projekt nous dévoile aujourd'hui les raisons qui ont motivé cette décision. Selon le studio de développement polonais, si le COVID n'a pas aidé les choses, c'est surtout la multiplicité des supports visés qui a motvé ce changement de dernière minute. En effet, les développeurs travaillent d'arrache-pied sur pas moins de neuf plateformes différentes, et si certaines versions sont prêtes (comme celle à destination du PC), d'autres semblent poser de gros problèmes aux équipes. Sans surprise, c'est là où le hardware est le plus daté que les employés de CD Projekt s'arrachent les cheveux, et en particulier sur les versions PS4 et Xbox One du jeu. Forcément, avec un titre conçu pour tirer la quintessence des consoles de nouvelle génération, on conçoit aisément qu'il puisse être compliqué de faire marcher le jeu sur des machines sorties en 2013 qui renferment des composants vieux de près de 10 ans. Rappelons que Cyberpunk 2077 n'est donc plus prévu avant le 10 décembre, sachant qu'il se pourrait bien qu'un nouveau report soit annoncé d'ici là.

