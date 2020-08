Cyberpunk 2077 : un stream "Night City Wire" dans quelques jours

Alors que CD Projekt RED est resté relativement discret depuis la publication des previews de Cyberpunk 2077 au début de l'été, les développeurs semblent prêts à reprendre la parole via un stream. En effet, le studio nous informe qu'un "Night City Wire" se tiendra sur Twitch le 10 août prochain à 18h. Il s'agira de la seconde présentation majeure du jeu de l'année 2020 et elle permettra d'en apprendre plus sur le système des choix de vie (Street Kid, Corpo Kid et Nomad Kid), mais aussi sur les armes qui seront disponibles dans le jeu. Rappelons que Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Pour plus d'infos, on vous suggère d'aller jeter un oeil à notre preview qui se trouve à cette adresse.