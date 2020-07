Cyberpunk 2077 : on pourra terminer le jeu sans finir la quête principale

Cyberpunk 2077 fait partie des jeux les plus attendus de l'année est un euphémisme. D'ailleurs, il suffit de voir la levée de boucliers que suscite la moindre critique pour comprendre que CD Projekt RED bénéficie d'un crédit illimité auprès de ses fans. Le studio polonais a accordé récemment une interview à Spider’s Web , et manifestement, il sera possible de terminer le jeu sans finir la quête principale. "Nous avons conçu la structure de Cyberpunk 2077 à partir des leçons que nous avons tirées de The Witcher 3, a expliqué le lead quest designer Pawel Sasko. The Witcher 3 disposait d'une campagne principale autour de laquelle s'articulaient des quêtes annexes, un système que l'on avait baptisé 'épi'".Avant d'ajouter : "Dans Cyberpunk 2077, les missions additionnelles se déclenchent en fonction des circonstances ; elles ne sont jamais linéaires. En fait, il existe une sorte de système interne basé sur des jetons et qui décide à quel moment de l'aventure ces quêtes annexes peuvent vous être assignées. Clairement, même moi je ne serais pas capable de vous dans quel ordre elles s'activent, car c'est le jeu qui le détermine en fonction de votre progression. Naturellement, nous avons la main sur les conditions dans lequelles les quêtes annexes se déclenchent, mais ce n'est pas facile à dire. Ce jeu possède la structure la plus complexe que nous n'ayons jamais faite. [...] D'ailleurs, l'impact des missions sur la campagne principale est tel que vous pouvez très bien terminer le jeu sans la finir, et obtenir un épilogue différent de celui des autres joueurs qui auront fait d'autres choix, croisé d'autres personnages, noué d'autres relations."Dans la même interview, Pawel Sasko a fait comprendre que suite aux retours des joueurs, la quête principale sera moins longue que celle de The Witcher 3, mais le contenu tout aussi riche. Il faudra patienter jusqu'au 19 novembre prochain - date à laquelle le jeu sera disponible sur consoles et PC - pour s'en assurer.