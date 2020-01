Cyberpunk 2077 : le studio polonais QLOC va épauler CD Projekt RED

Si tout le monde sait déjà que Cyberpunk 2077 a été repoussé au mois de septembre 2020, on ne savait pas quelles étaient les raisons qui ont motivé ce report. Finalement, il semble qu'il reste pas mal de travail sur le jeu. En effet, le studio polonais QLOC vient d'annoncer officiellement qu'il allait travailler avec CD Projekt RED et aider les développeurs à sortir le jeu dans les temps. SI vous n'avez jamais entendu parler de cette entité, c'est plutôt normal. QLOC est un studio spécialisé dans les portages et dans le contrôle-qualité des jeux. Ses employés ont ainsi aidé à débugguer divers titres prestigieux comme Dark Souls Remastered, Metro Exodus, The Elder Scrolls V : Skyrim, BioShock 2, ou encore S.T.A.L.K.E.R Call of Pripyat. Espérons que cette aide permettra aux joueurs de découvrir Night City sans que la ville ne soit bardée de bugs.