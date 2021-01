Cyberpunk 2077 : le patch 1.11 est disponible, il corrige le bug de la quête principale

C'est corrigé ! Avec le déploiement du patch 1.11, les joueurs peuvent à nouveau avancer dans l'histoire principale de Cyberpunk 2077. Les équipes de CD Projekt Red ont en effet réagit assez vite face à ce bug majeur qui bloquait la progression dans l'aventure. On rappelle qu'il s'agissait de la quête "Down the street" où le coup de fil de Goro Takemura ne se produisait plus, bloquant toute progression. Et comme recharger une ancienne sauvegarde ne changeait absolument rien, difficile d'aller plus loin. Tout a été corrigé du coup et les options dialogues qui avaient subitement disparu sont désormais de retour. Il reste cependant beaucoup de travail pour que Cyberpunk 2077 soit irréprochable, mais dans un mois environ, on devrait voir débarquer le patch 2.1 qui devrait apporter encore plus de correctifs et de stabilité. Du moins, on l'espère...





Hotfix 1.11 is available on PC, consoles and Stadia!



This update restores item randomization and fixes a bug which affected some users’ holocall with Takemura in Down on the Street quest.



Details: https://t.co/SsVYRGfdha pic.twitter.com/TAQmRilNxq — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 28 janvier 2021