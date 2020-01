Cyberpunk 2077 : le multijoueur en 2021 ? C'est mal barré

Michał Nowakowski l

Cyberpunk 2077 est prévu sur Xbox One, PS4, PC et Stadia.



CD Projekt RED est clairement décidé à ne pas faire n'importe quoi avec Cyberpunk 2077. En effet, si l'on a appris ces dernières heures que le jeu ne sortirait pas avant le 17 septembre prochain finalement, le studio polonais compte aussi soigner le mode multi. C'est ce qu'a fait comprendreors d'une conférence téléphonique avec les principaux actionnaires du groupe. "Le point qui mérite un éclaircissement, c'est que la sortie majeure sur laquelle nous travaillons parallèlement à Cyberpunk 2077, c'est le mode multijoueur", a expliqué le directeur du développement des affaires.Avant d'ajouter : "Par ailleurs, et je pense qu'Adam [Kiciński, le président du studio] en a parlé, les choses vont bouger. Compte tenu de la nouvelle date de sortie de Cyberpunk 2077 et des différents événements qui vont suivre, 2021 semble peu probable comme année de sortie pour le mode multijoueur." Rappelons que sur la liste des priorités, le multi arrive derrière les DLC.Pour le moment, la priorité est de lancer le jeu à la date prévueexpliquait CD Projekt RED en septembre dernierEnsuite, nous nous concentrerons sur les DLC gratuits et les extensions solo. Et puis, une fois que tout ça sera terminé, nous vous offrirons l'occasion de prendre part à des sessions à plusieurs