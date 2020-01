Cyberpunk 2077 : la sortie du jeu repoussée de cinq mois, ça déprime sévère chez les joueurs

On ignore si l'industrie vidéoludique est frappée par une épidémie, mais toujours est-il qu'après Final Fantasy VII Remake et Marvel's Avengers, c'est maintenant au tour de Cyberpunk 2077 d'être repoussé de cinq mois. Oui, vous avez bien lu : le titre de CD Projekt RED ne sortira pas avant le 17 septembre prochain, alors que tout le monde pensait le voir arriver le 16 avril. "Actuellement, nous sommes au stade où le jeu est terminé et jouable, mais il y a encore à faire, explique le studio polonais dans un communiqué officiel. Night City est une ville immense remplie d'histoires et d'endroits à visiter ; son envergure et sa complexité font que nous avons besoin d'un délai supplémentaire pour continuer de tester le jeu, le corriger et le peaufiner."Il ajoute : "Nous tenons à ce que Cyberpunk 2077 soit notre couronnement pour cette génération, et repousser sa sortie nous permettra de bénéficier de précieux mois en plus afin d'en faire un jeu parfait. Attendez-vous à ce que nous vous informions régulièrement sur l'avancée du développement au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de la nouvelle date de sortie." Inutile de dire que ça déprime sévère chez certains joueurs, compte tenu que le jeu est en gestation depuis 2013. L'attente commence à se faire longue donc, et on espère que l'on aura au moins droit à un nouveau trailer dans les prochains mois.On rappelle que Cyberpunk 2077 est prévu sur Xbox One, PS4, PC et Stadia.