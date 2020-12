Cyberpunk 2077 : le mode Photo détaillé dans une vidéo complète

C'est la dernière ligne droite pour Cyberpunk 2077 qui s'apprête à inonder le marché à partir du 10 décembre 2020 et du côté de CD Projekt Red, on ajuste les derniers réglages. D'ailleurs, le studio polonais n'avait pas fini de communiquer autour des fonctionnalités présentes dans le jeu, avec notamment la présence d'un mode Photo qui permettra aux joueurs de faire leurs propres clichés dans la ville de Night City. Une vidéo explicative a d'ailleurs été mise en ligne afin de nous montrer les différentes options qui seront mises à dispositions pour se prendre pour un photographe professionnel. Comme d'habitude, il sera possible de bidouiller la luminosité, le constraste, la profondeur de champ, placer des filtres, rajouter des effets et plein d'autres choses encore. Comme d'habitude, ça sera l'occasion de partager ses captures d'écran sur les réseaux sociaux.La sortie de Cyberpunk 2077 est attendue pour le 10 décembre prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, mais aussi Stadia.