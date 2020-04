Cyberpunk 2077 : le jeu est classifié 18+ au Brésil, les développeurs en sont fiers

Le comité de classification des jeux vidéo au Brésil a laissé s'échapper un formulaire concernant Cyberpunk 2077. On apprend que le jeu sera catalogué "18+" pour une multitude de raisons. Si personne ne sera surpris de voir que le titre est destiné à un public mature, on peut néanmoins découvrir quelques petits détails dans la liste des éléments qui ont mené à cette classification. Cyberpunk 2077 contiendra ainsi des scènes de mutilation et des séquences de sexe explicites, et abordera également la consommation de drogue et les suicides.



CD Projekt n'a pas commenté cette fuite officiellement, mais le lead quest designer Pawel Sasko s'est fendu d'un tweet expliquant que les développeurs n'étaient pas là pour faire dans la dentelle. On peut y déceler une certaine forme de fierté par rapport au fait que le jeu ne sera pas censuré. Rappelons que Cyberpunk 2077 sortira le 17 septembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.

