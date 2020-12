Cyberpunk 2077 : le 1er DLC est déjà évoqué par CD Projekt Red, premiers détails

A l'heure où la simple évocation du nom de Cyberpunk 2077 renvoie directement à la polémique qui l'entoure, il arrive qu'une bonne nouvelle surgisse de nulle part. Sans prévenir, les développeurs de CD Projekt Red ont mis à jour leur site officiel pour avertir les joueurs que le premier DLC va arriver plus vite qu'on ne le croit, un DLC entièrement gratuit il faut le préciser. "Early 2021", telle est la date indiqué sur la page web, ce qui signifie qu'on aura droit à du contenu supplémentaire sans doute avant la correction définitive de tous les problèmes qui sont liés au jeu. Forcément, une telle annonce alors que les versions PS4 et Xbox One sont encore cassées (le jeu n'est toujours pas revenu à la vente sur le PlayStation Store au moment où l'on écrit ces lignes) fait jaser, notamment sur les réseaux sociaux où les joueurs réclament que le studio polonais s'attarde davantage sur les correctifs plutôt que d'ajouter du contenu. Il faut le cas échéant prendre du recul et se dire que ce DLC était sans doute déjà prêt bien avant la sortie du jeu le 10 décembre 2020, et que sans aucun doute, les développeurs continuent de cruncher pour que le jeu soit vidé de ses bugs et de ses crashs. Force à eux tout de même.