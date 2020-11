Cyberpunk 2077 : on pourra personnaliser ses ongles et même ses dents, la vidéo

CD Projekt RED continue de faire monter la hype autour de Cyberpunk 2077, et aujourd'hui, on découvre que la personnalisation de notre personnage va être encore plus poussée que prévue. En effet, le compte Facebook officiel Allemand dédié au jeu a posté un message qui explique que le jeu laissera le loisir aux joueurs de choisir différents types de dentition pour V, et même de définir la longueur de ses ongles. On rappelle que la customisation de notre avatar ira bien plus loin, puisqu'il est possible de choisir tout un tas d'options pour vos parties génitales, et que rien n'interdit d'affubler un corps féminin d'un pénis démesuré. Rappelons que Cyberpunk 2077 débarquera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S le 10 décembre prochain.