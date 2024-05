Cyberghost VPN : jeux vidéo, streaming, confidentialité, des avantages indispensables ! (sponsorisé)

En quelques années, l'utilisation des VPN est devenue monnaie courante. Il faut dire que la protection des données personnelles est au coeur de tous les sujets sur Internet, que l'on soit derrière un ordinateur, un smartphone, une tablette et même un téléviseur connecté, il est préférable de se constituer une véritable sécurité pour surfer en toute quiétude, notamment sur des réseaux publics tels que les aéroports, les gares, les hôtels ou les centres commerciaux. Difficile donc de ne pas vous conseiller l'offre de Cyberghost VPN, bien connue des initiés, puisqu'il se place en tant que leader des réseaux privés virtuels avec plus de 38 millions d’utilisateurs, tout en étant l'un des plus recommandés sur Trustpilot.



DES AVANTAGES POUR LE JEU VIDÉO



Parmi les raisons qui font de Cyberghost VPN l'un des plus prisés du marché, c'est qu'il propose pas moins de 7 400 serveurs dispersés dans plus de 100 pays différents. De cette manière, il est possible de masquer son activité Internet, de protéger ses données personnelles, d'autant que certaines options comme le kill switch permettent de couper votre connexion en cas de problème de connectivité à un serveur pour ne pas compromettre son anonymat. Mieux, par le biais de ces nombreux serveurs répartis dans le monde, il est possible de profiter de serveurs dédiés pour le jeu vidéo. Cela permet en effet de réduire les risques d'encombrement et d'éviter ainsi les latences qui pourraient réduire votre expérience gaming, notamment pour les joueurs en ligne.





Mais ce n'est pas tout, l'autre avantage, toujours en termes de gaming, c'est que Cyberghost VPN permet également de payer ses jeux moins chers. Comment cela est-il possible ? Tout simplement en accédant aux boutiques en ligne des versions étrangères, qu'il s'agisse du PlayStation Store, du Microsoft Store et même Steam ! Cyberghost VPN va permettre de vous géolocaliser selon le pays que vous souhaitez et donc d'acheter des jeux beaucoup moins chers, pour évidemment le même résultat. Acheter un jeu en démat' dans un pays comme l'Argentine, le Brésil, la Malaisie, la Thaïlande ou la Turquie permet de faire de belles économies. Quant aux personnes qui se demandent pourquoi les jeux sont moins chers dans les pays sus-cités, c'est bien parce que les éditeurs adaptent leur prix en fonction du pouvoir d'achat de la localisation. Un joueur en Amérique latine ou en Asie n'a pas le même portefeuille qu'un Américain ou un Européen.







ACCÉDER À L'OFFRE CYBERGHOST VPN

...MAIS AUSSI POUR LE CINÉMA À LA MAISON

Sur Jeuxactu, vous savez qu'on aime aussi beaucoup le cinéma et les séries télé, l'autre grande passion de l'équipe rédactionnelle. Sachez que Cyberghost VPN peut également vous donner accès à des contenus exclusifs sur les plateformes de streaming tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, AppleTV+ ou bien Paramount+. Mieux, grâce à Cyberghost VPN, vous pouvez même télécharger et profiter de la plateforme HBO Max, le service de streaming de Warner Bros, qui n'existe toujours pas en France. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais ces plateformes de streaming proposent des contenus différents selon le pays depuis lequel vous vous connectez. Il y a bien sûr les contenus locaux, mais aussi ceux qui arrivent en décalé. Les productions de la maison Disney et Warner par exemple proposent leurs films en streaming 45 jours après leur sortie au cinéma. Des métrages comme Dune 2, Kung Fu Panda 4, Black Flies ou bien encore SOS Fantômes La Menace de Glace sont d'ores et déjà visibles sur ces plateformes aux Etats-Unis. Ajoutez à cela le fait que CyberGhost VPN dispose d'une bande passante illimitée, avec des serveurs qui proposent des débits moyens de 10Gb/s, autant vous dire que vous serez fort équipé pour profiter de ces contenus dans les meilleures conditions possibles.





Et à l'instar du jeu vidéo, ces plateformes de SVOD proposent également des tarifs abonnements différents selon les pays dans lesquels elles sont diffusés, toujours dans l'optique de correspondre au niveau de vie de chaque région du globe. Exemple assez concret, s’abonner à Crunchyroll coûte la somme de 4,99€ par mois en France, mais si jamais vous passez par Cyberghost VPN, il est possible de faire tomber le prix 1.19€ en passant par une adresse IP turque. De quoi faire quelques économies, d'autant qu'il est en plus possible de pouvoir profiter de la série One Piece, disponible uniquement sur cette plateforme.





Le mieux est évidemment de tester Cyberghost VPN par vous mêmes, d'autant que nous pouvons vous proposer une réduction de -83% -avec en prime 4 mois offerts, ce qui revient à soit 2,03 €/mois si vous choisissez l'abonnement sur 2 ans.



