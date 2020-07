Crash Bandicoot 4 : des nouvelles images pour bien débuter la semaine

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time reprend également un grand nombre d'ingrédients ayant construit la renommée de la série. Il sera alors intéressant de voir si le studio a gardé quelques innovations sous le coude pour mieux surprendre les fans.

Vendredi dernier, Alix a publié ses premières impressions sur Crash Bandicoot 4 : It’s About Time , un épisode qui sortira le 2 octobre prochain sur Xbox One et PS4. Il en a profité pour réaliser quelques captures que l'on vous propose de découvrir ci-dessous. On rappelle que le jeu est une suite directe de Crash Bandicoot 3 : Warped, et qu'il s'articulera autour des Masques Quantiques grâce auxquels il sera possible de manipuler la gravité, de ralentir le temps, ou encore de changer la matière - pour passer à des travers des objets, entre autres.Malgré les nouveautés promises par les développeurs de Toy For Bob, il faut bien admettre qu'à l'heure actuelle,