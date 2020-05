Coronavirus : Phil Spencer (Xbox) confiant pour les jeux prévus en 2020, moins pour les autres

Récemment, si Phil Spencer a assuré que l'épidémie de coronavirus n'entraînerait pas un report de la Xbox Series X, il s'est montré en revanche beaucoup plus prudent en ce qui concerne les jeux. "Je dirais que la plus grande inconnue réside probablement dans la production des jeux, a-t-il en effet confié à nos confrères de CNBC . Le développement est désormais une activité de divertissement à grande échelle, vous avez des centaines de personnes qui se réunissent, construisent et travaillent à travers la créativité."Aujourd'hui, le patron de la branche Gaming chez Microsoft a étayé sa pensée dans le cadre d'une interview avec Business Insider . "Pour les jeux prévus d'ici à la fin de l'année ? Je suis assez confiant en ce qui les concerne, affirme-t-il. Et ceux qui doivent sortir dans un an ou plus ? Il y aura un impact, mais les studios sont capables de s'adapter". En fait, Phil Spencer part du principe que le plus gros a déjà été fait pour les titres qui débarqueront dans les prochains mois, contrairement aux autres projets pour lesquels le développement est loin d'être terminé."Par exemple, les sessions de motion capture sont à l'arrêt, indique-t-il. [...] Si toutes les animations ont déjà été enregistrées, et que vous devez uniquement procéder à des retouches de manière plus ciblée comme sur des textures, vous êtes dans une situation plus confortable. Par contre, si vous attendez que l'on vous rende un travail plus important concernant l'audio - je pense notamment aux musiques symphoniques - ou la motion capture, vous risquez d'accuser un certain retard et devez donc avancer dans les domaines où c'est possible."Malgré ces complications, Phil Spencer ne s'attend pas à ce que le planning de sorties de l'industrie connaisse de gros creux. "Beaucoup de jeux sont actuellement en développement, et je pense qu'en tant qu'industrie, nous allons faire face, garantit-il. Je vois le long terme avec optimisme, bien qu'un impact sur la fenêtre de sortie de certains jeux se fera sans doute sentir." Effectivement, si le rythme demeure fluide, il y a des chances à ce que les éventuels reports ne pénalisent pas les joueurs.