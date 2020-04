Coronavirus : Microsoft ne veut surtout pas profiter de l'épidémie

Il n'aura échappé à personne que depuis l'épidémie de coronavirus, et la période de confinement qu'elle impose, la cote de popularité du jeu vidéo a explosé. Entre les soldes, les week-ends gratuits, ou encore les catalogues digitaux qui ne cessent d'accueillir des nouveaux jeux de manière quasi hebdomadaire, l'industrie a de quoi se régaler. Un point qui laisse un sentiment mitigé chez Phil Spencer : il ne veut pas profiter du COVID-19 pour mettre en avant la Xbox One et ses différents services."Actuellement, le jeu vidéo est en vogue, a indiqué le patron de la division Gaming chez Microsoft à Business Insider . Pour de nombreuses personnes, ça permet de créer un lien social ; et comme la distanciation physique est en ce moment requise, comme les gens sont confinés, les différentes communautés ont tendance à s'étendre. Nous gardons un oeil sur ce que nous appelons les 'nouveaux utilisateurs Xbox', à savoir les gens que nous voyons pour la toute première fois. Et je veux vous dire que des personnes qui se mettent au jeu vidéo, on en voit un paquet en ce moment."

Si le constructeur américain aurait toutes les raisons d'être satisfait, ce n'est pas le cas en réalité. "Nous en avons parlé en interne, a assuré Phil Spencer. On se demande : 'Que ressentez-vous en voyant que le jeu vidéo se porte bien à un moment où le monde va mal ?'. Notre but, c'est de rester fidèles à nos principes et à nos valeurs tout en étant là où les joueurs ont besoin de nous. Nous désirons être prévenants et non tirer profit de la situation. Nous n'élaborons aucune tactique commerciale, nous essayons simplement de faire en sorte que nos services demeurent opérationnels, que les gens continuent de profiter de nos jeux, et que nos réseaux restent stables et sécurisés. En fait, être présents pendant la crise. Je suis fier que nous soyons capables de proposer tout ça aux gens."



Nul doute que tous les autres acteurs du jeu vidéo sont animés par la même volonté. En attendant, ils font de leur mieux pour que le confinement soit le même pénible possible, et on ne peut que féliciter toutes les initiatives prises dans ce sens.