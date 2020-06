Control : l'extension "The Foundation" débarque sur Xbox One, des images et un trailer de lancement

Disponible depuis mars dernier sur PS4 et PC, l'extension "The Foundation" pensée pour Control est opérationnelle depuis hier sur Xbox One. D'ailleurs, 505 Games nous a fait parvenir un trailer ainsi qu'une poignée d'images qui rappellent que dans ce DLC, Jesse doit explorer les fondations de l'Ancienne Maison où une mystérieuse structure appelée Monolith a été endommagée, entraînant une inquiétante fuite du plan astral. "Si Jesse ne trouve pas un moyen d'endiguer cela, toute l'Ancienne Maison et le Bureau risquent de se retrouver engloutis par cette dimension envahissante", nous prévient-on.Si l'add-on est proposé au prix de 14,99€ sur le Microsoft Store, notons qu'un Season Pass (29,99€) est également proposé. En plus de "The Foundation", il contient également un second add-on, "AWE", dont la sortie est prévue plus tard cette année. Enfin, Remedy Entertainment a indiqué il y a un peu plus de dix jours que Control sera porté sur Xbox Series X et PS5