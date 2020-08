Control : Alan Wake débarque dans le jeu via le DLC AWE

Control a eu droit à son moment de lumière à l'occasion du State of Play. Le dernier jeu de Remedy s'est payé un joli trailer pour sa prochaine expansion (appelée AWE), laquelle contiendra un invité de marque en la personne d'Alan Wake. Dans ce nouveau contenu, Jesse va devoir aller se frotter aux créatures qui peuplent le secteur des investigations du Bureau de Control. Abandonné depuis des lustres, cet endroit disposera de nombreuses connexions avec le monde altéré. En plus de ce nouveau contenu narratif, AWE apportera de nouvelles missions annexes, ainsi que de nouvelles armes et mods. Ce second DLC sortira le 27 août sur PS4.