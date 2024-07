Comment profiter des avantages d’un VPN sur sa TV ?

Si l’on évoque régulièrement les avantages liés à l’utilisation d’un VPN sur un smartphone ou sur un ordinateur portable en déplacement, il ne faut pas négliger l’intérêt d’une telle solution sur un téléviseur ! Voici comment profiter des bénéfices d’un VPN sur votre smart TV.





Pourquoi utiliser un VPN sur une TV ?





Lorsqu’on entend parler de VPN, ou Virtual Private Network, c’est souvent pour évoquer les avantages en matière de connexion sécurisée et de confidentialité des données lorsqu’on navigue sur Internet depuis un réseau Wifi public, par exemple. Cependant, il faut aussi savoir que disposer d’un VPN peut aussi être utile à domicile ! C’est notamment le cas avec votre téléviseur.

En effet, associer une application VPN à votre TV peut vous permettre d’améliorer considérablement votre expérience en matière de streaming. L’utilisation d’un VPN comme Surfshark peut vous aider à simuler une connexion à l’étranger, et ainsi accéder aux catalogues d’autres pays pour de nombreuses plateformes de SVOD. Vous pouvez vous en servir de la même manière pour profiter des services de replay d’autres pays, ou encore pour visionner des chaînes de TV étrangères.

Mais cela peut aussi avoir d’autres avantages, comme la sécurisation de votre connexion ou le contournement de la limitation de bande passante qui peut exister dans certains pays. Il y a donc de nombreuses raisons qui peuvent vous motiver à installer un VPN sur votre TV !





Abonnez-vous à Surfshark pour quelques euros par mois





La première étape qui permet d’installer un VPN sur une TV consiste à souscrire à un abonnement auprès d’un service reconnu. Pour cela, vous pouvez choisir Surfshark, accessible à partir de 2,19 euros par mois. Pour ce tarif, vous profitez d’un VPN sécurisé, d’un bloqueur de publicité et d’un bloqueur de pop-ups. Deux autres formules sont disponibles si vous désirez enrichir votre expérience, mais l’abonnement le moins cher peut convenir à une utilisation sur un téléviseur.

Grâce à plus de 3200 serveurs répartis dans 100 pays différents, Surfshark devrait vous permettre de profiter des catalogues complets de très nombreuses plateformes de streaming à travers le monde ! De plus, la vitesse de connexion très rapide, jusqu’à 10 gigabits par seconde, vous assure un débit constant pour éviter les coupures dans vos programmes préférés. Et tout cela se fait de manière totalement sécurisée et confidentielle : Surfshark s’assure de votre anonymat en permanence.





Comment utiliser Surfshark sur votre TV ?

Les applications de Surfshark sont disponibles sur de très nombreuses plateformes, et pour cause : un abonnement unique vous permet d’installer le VPN sur un nombre illimité d’appareils. Cela concerne aussi bien les smartphones et tablettes iOS et Android que les PC et les Mac, les navigateurs Web, les téléviseurs et les box multimédias. Ainsi, pour utiliser Surfshark sur votre TV, vous avez différentes solutions qui s’offrent à vous.

Installez directement Surfshark sur votre téléviseur

Si vous possédez une TV qui fonctionne avec le système Android, vous pouvez directement installer l’application Surfshark en la téléchargeant via Google Play sur votre téléviseur. Il vous suffit ensuite d’ouvrir l’app, de vous connecter avec vos identifiants, et de choisir le serveur et le pays désirés. Ainsi, votre TV est identifiée comme étant connectée depuis ce pays, et vous profitez des services de streaming locaux.

Installez Surfshark via une box multimédia

Si votre téléviseur n’est pas sous Android TV, la solution qui s’offre à vous est de passer par une box ou un stick externe, à brancher sur une entrée HDMI. Vous pouvez opter pour un ChromeCast TV, un Apple TV, un Nvidia Shield ou encore pour un Fire TV Stick. Cependant, toutes les box multimédias qui fonctionnent à l’aide d’Android TV peuvent faire l’affaire. La démarche d’installation et d’utilisation est la même que celle détaillée plus haut.

Les solutions alternatives

Si ces solutions ne vous conviennent pas, il en existe d’autres, qui sont cependant destinées à des utilisateurs plus avertis. Vous pouvez activer Smart DNS au sein de votre logiciel Surfshark sur PC, configurer directement le VPN sur votre routeur, ou encore créer un routeur virtuel sur un ordinateur doté de Windows 10 ou 11. Le site de Surfshark détaille toutes les étapes pour ces différentes solutions, qui permettent non seulement d’utiliser un VPN sur votre TV, mais aussi d’activer une connexion sécurisée sur les autres appareils de votre réseau domestique.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour utiliser efficacement Surfshark sur votre téléviseur connecté. À vous de choisir quelle méthode vous convient le mieux !