Cloudpunk : le jeu se rend enfin disponible avec un trailer sombre et futuriste

S'il y a bien un jeu qui nous faisait de l'œil depuis quelques semaines, c'est assurément Cloudpunk et son univers futuriste somptueux : dans la peau d'un taxi volant, on se devra de faire moult trajets au sein de la ville cyberpunk de Nivalis. L'ambiance s'annonce clairement au rendez-vous avec une direction artistique prenante et une bande-son électrique : bonne nouvelle, le titre d'Ion Lands se rend disponible aujourd'hui-même sur PC et, à cette occasion, les développeurs nous communiquent son trailer de lancement. Sachez tout de même que des versions PS4, Xbox One et Switch sont également prévues pour un peu plus tard.