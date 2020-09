Cloudpunk : le jeu enfin daté sur PS4, Xbox One et Switch, c'est pour le mois prochain

Subtil mélange d'influences cyberpunk (Blade Runner, Le 5ème Élément), le jeu d'ION LANDS brille par son écriture et son aventure à choix multiples qui implique incroyablement bien le joueur", avait-il écrit il y a quelques mois.

Disponible sur PC depuis le 23 avril dernier, Cloundpunk débarquera le 15 octobre prochain sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. C'est en effet ce qu'annonce Merge Games par le biais d'un communiqué officiel, en prenant le temps de glisser un trailer inédit du jeu de ION LANDS. Pour ceux qui désirent en apprendre davantage, on leur conseille de jeter un oeil au test de Damien qui confirme qu'il s'agit bel et bien d'une pépite indé. "