Cloudpunk : un superbe trailer de gameplay avec une date de sortie pour le jeu cyberpunk

Les amateurs de jeux à l'ambiance cyberpunk vont être aux anges, car Cloudpunk, le titre d'Ion Lands vient enfin d'avoir droit à une date de sortie sur PC, accompagnée d'un tout nouveau trailer rempli de gameplay. Rappelons que Cloudpunk mettre le joueur dans la peau d'un transporteur qui arpente la ville futuriste de Nivalis au volant de sa voiture volante (très inspirée du 5e élément) pour effectuer diverses livraisons. Deux règles immuables s'appliquent : ne jamais rater une livraison, et ne jamais demander ce qu'on transporte. Cloudpunk sortira donc le 23 avril 2020 sur PC via Steam, et plus tard sur PS4, Xbox One et Switch.