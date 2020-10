Cloudpunk : le jeu est enfin dispo sur PS4, Xbox One et Switch, un trailer pour fêter ça

Sorti en avril dernier sur PC, Cloudpunk est enfin disponible sur PS4, Xbox One et Switch. Pour marquer l'occasion, Ion Lands et Merge Games (qui s'est occupé du portage) nous dévoilent un nouveau trailer de gameplay. Comme vous pouvez le voir, le jeu a recueilli les louanges de la presse spécialisée, et nous n'avons pas étés insensibles à ses charmes, puisque Cloudpunk a eu droit à un joli 17/20 dans nos colonnes. Rappelons que le jeu nous fait incarner Rania, une livreuse qui officie dans la ville de Nivalis, au volant de sa voiture volante baptisée HOVA. Mélange d'influences Cyberpunk allant du 5e élément à Blade Runner, Cloudpunk devrait séduire tous les amateurs de ce genre, et leur permettre de patienter jusqu'à la sortie de Cyberpunk 2077, calée au 19 novembre prochain.