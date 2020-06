Cloudpunk : la vue FPS enfin disponible, le résultat est impressionnant

Critiqué pour sa caméra discutable, Cloudpunk a vu un nombre assez élevé de patch arriver afin de corriger ce problème, et aujourd'hui, la dernière mise à jour permet de profiter de cette aventure cyberpunk en vue FPS. On tire notre chapeau à Marko Dieckmann de chez Ion Lands qui n'a pas ménagé ses efforts afin de répondre le plus rapidement aux critiques formulées afin d'améliorer son jeu. Pour profiter de la vue FPS, il suffit de zoomer jusqu'à ce que le personnage de Rania disparaisse, ce qui activera le verrouillage de la souris pour la caméra (ou celui du stick si vous jouez à la manette).

Rappelons qu'une vue à la troisième personne est également disponible depuis quelques semaines, et qui représente un compromis entre la vue FPS et la caméra classique dont disposait initialement le jeu. Sachez qu'une fois à bord de votre HOVA (les voitures volantes du jeu), vous pouvez également déverrouiller la caméra, même lorsque vous êtes en mouvement. Ion Lands nous précise d'ailleurs que la prochaine étape sera de créer une caméra cockpit, afin que le jeu puisse être intégralement joué à la première personne. Pour plus d'infos sur Cloudpunk, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui se trouve à cette adresse.