Cloudpunk : deux versions physiques dévoilées, avis aux collectionneurs

Cloudpunk fut indéniablement l'une des excellentes surprises de cette première moitié d'année (et Dieu sait que l'on en avait besoin). Avec un univers saisissant et un concept pour le moins original, le petit jeu indépendant d'ION LANDS nous a séduit et sans doute un coup d'œil à notre test devrait vous aiguiller. Allez-y, c'est gratuit.Pour le coup, nous prenons actuellement notre clavier pour vous prévenir d'une bien chouette nouvelle si vous ne possédez pas encore le titre ou si vous vous senetz l'âme d'un collectionneur : l'éditeur Just For Games vient tout juste d'annoncer la sortie de deux versions physiques de Cloudpunk sur PS4 et Switch !Prévues en fin d'année, la première est une édition standard en boîte tandis que la seconde, un peu plus croustillante, prend les traits d'une édition Sigature. On y retrouvera le jeu en physique, bien sûr, mais également une bien belle affiche, l'OST sur CD et quelques pins. On ne dispose pas encore de prix ni de date de sortie précise mais comptez sur nous vous prévenir dans les temps.