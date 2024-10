Clair Obscur Expedition 33 : une VF est prévue, Adeline Chetail fera partie des comédiens de doublage

En l'espace de quelques vidéos, Clair Obscur Expedition 33 est passé de projet méconnu à l'un des titres les plus attendus de 2025, et l'on peut se sentir fier quand on sait que c'est un studio français qui est aux commandes. Cela étant dit, après avoir dévoilé les voix anglaises il y a une dizaine de jours, avec des vedettes de calibre hollywoodien telles que Charlie Cox ou Andy Serkis, c'est maintenant au tour du casting français de se dévoiler. Parce que oui Clair Obscur Expedition 33 bénéficiera d'un doublage français intégral, réalisé en collaboration avec le Studio Anatole.

Voici la liste des comédiens de doublage français :





- Alexandre Gillet, connu pour son rôle de Steve Rogers/Captain America dans le Marvel Cinematic Universe, prête également sa voix dans la franchise emblématique Le Seigneur des Anneaux et au célèbre hérisson bleu des jeux vidéo Sonic the Hedgehog. Dans Clair Obscur : Expedition 33, il incarne Gustave, un ingénieur dévoué et ingénieux qui consacre sa dernière année à tenter de vaincre La Peintresse pour assurer un avenir meilleur aux enfants de Lumière.



- Adeline Chetail (The Legend of Zelda: Breath of the Wild, les jeux The Last of Us) est Maelle, un personnage timide et solitaire qui voit l’Expédition comme sa chance d’explorer le monde au-delà de Lumière et de forger sa propre destinée.

Céline Melloul (One Piece, FINAL FANTASY VII REMAKE) incarne Lune, une mage passionnée et érudite qui cherche à percer le mystère de la Peintresse. Elle est chargée de tracer le chemin à suivre pour l’Expédition.



- Sarah Cornibert (Black Mirror, Lupin III) est Sciel, une guerrière sereine et joyeuse qui a depuis longtemps accepté la brutalité du monde. Sciel n’est pas perturbée par la perspective de l’échec et s’abandonne complètement à la cause de l’Expédition.



- Féodor Atkine (The Witcher 3, Aladdin de Disney) est Renoir, un homme passionné et énergique conscient du fait que la victoire demande des sacrifices. Il est prêt à en payer le prix.



- Slimane Yefsah (Assassin’s Creed Origins, League of Legends) incarne Verso, un personnage dangereux aux origines inconnues qui suit l’Expédition de près.

Sans oublier Bruno Magne (God of War: Ragnarök, Final Fantasy VII REMAKE) et Maxence Cazorla (Ineffable), dans des rôles encore non annoncés.



Un trailer pour l'annonce de ces voix françaises a également été publié. Le voici dans son intégralité.