Cinq trucs vraiment cool que vous pouvez faire avec un VPN

Posséder un accès à un VPN de qualité peut vous permettre de facilement sécuriser votre connexion à Internet. Mais cela peut aussi vous être très utile pour d’autres activités en ligne ! Voici cinq manières d’utiliser votre compte VPN de manière astucieuse.





Les deux principales raisons qui motivent les internautes à souscrire à un VPN sont les suivantes : l’envie de protéger sa vie privée d’une part, et de se mettre à l’abri des cybermenaces d’autre part. En vous connectant à Internet par le biais d’un VPN, vous faites transiter vos données via un tunnel numérique qui chiffre vos informations pour les rendre anonymes.





C’est effectivement un gage de sécurité, puisque personne ne sait qui vous êtes, ni ce que vous faites lorsque vous naviguez sur le Web en passant par un VPN. Mais un tel service a d’autres usages un peu moins connus… et pourtant vraiment pratiques ! En voici cinq, à expérimenter si vous le voulez.





Cinq façons d’utiliser votre VPN différemment





Grâce à votre VPN, vous avez accès à une multitude d’usages plus ou moins variés. En voici cinq auxquels vous donne accès un abonnement à Surfshark VPN.

Profitez des meilleurs tarifs lors de vos achats en ligne

Il arrive que les grandes plateformes de vente en ligne fassent varier leurs tarifs en fonction de l’endroit où se trouve le client. Les prix affichés peuvent être plus élevés là où vous vous trouvez que depuis un autre pays. En utilisant votre VPN pour vous localiser à un autre endroit du globe, vous pouvez vérifier si vous pouvez réaliser votre achat pour un tarif moins élevé.





Notez que cette astuce s’applique aussi pour les achats autour du voyage, notamment pour les billets d’avion, la réservation de chambres d’hôtel ou encore la location de véhicule. Cela ne vous coûte rien d’essayer !

Contournez les limites de vitesse lorsqu’il y en a

Il arrive que certains réseaux WiFi, publics ou payants, imposent une limite de débit. Dans certains cas, il est même possible que des usages particuliers soient bloqués : cela peut, par exemple, concerner le streaming vidéo, verrouillé dans des lieux publics ou via certaines offres.





En vous connectant à votre VPN tout en restant sur le réseau concerné, vous pouvez faire sauter ces restrictions. Cela peut vous permettre de regarder un épisode de votre série préférée sans que celui-ci soit ruiné par un trop faible débit !

Jouez à vos jeux sur n’importe quel réseau

Cette astuce est similaire à la précédente : si vous êtes connecté à un réseau WiFi qui bloque certains types d’applications, par exemple les jeux mobiles, l’utilisation d’un VPN peut totalement débloquer la situation. En effet, l’usage d’un VPN est difficile à bloquer sur les réseaux de ce type, et en chiffrant votre connexion, vous pouvez donc « libérer » certains usages.





Si l’on ajoute à cela le fait que le débit est généralement très bon avec un VPN — Surfshark, par exemple, dispose de serveurs dotés de ports de 1 Gbps, et ajoute régulièrement des ports de 10 Gbps — vous devriez profiter d’une qualité de service digne de votre propre connexion WiFi domestique.

Sécurisez l’accès à votre banque en ligne

Pour consulter le site de votre banque en vue de vérifier vos comptes ou programmer des virements, vous pouvez ne pas avoir d’autre choix que celui de vous connecter à un réseau WiFi public. Passer par un VPN pour réaliser ces démarches vous permet d’ajouter une couche de sécurité bienvenue à votre connexion, de manière à protéger des données très sensibles.





Grâce au chiffrement des données opéré par le VPN, il est pratiquement impossible que vos informations bancaires soient interceptées par qui que ce soit, y compris sur une connexion publique.

Accédez à des sites bloqués quand vous voyagez

Lorsque vous partez en vacances à l’étranger, ou bien que vous voyagez pour le travail, vous pouvez avoir envie d’accéder à des sites français qui sont bloqués dans le pays où vous vous trouvez. Cela peut, par exemple, concerner les plateformes de streaming, les sites de chaînes de TV ou encore certains réseaux sociaux.





Si vous rencontrez une situation de ce genre, il vous suffit de vous connecter à votre VPN en choisissant votre pays d’origine pour accéder aux sites indisponibles là où vous vous trouvez. De quoi faire tomber toutes les frontières d’Internet.

Profitez de tout le potentiel du VPN avec Surfshark

Ces quelques exemples ne sont qu’une petite partie de ce qu’il est possible de faire avec un VPN. En choisissant Surfshark, vous pouvez bénéficier d’un VPN sécurisé sur un nombre illimité d’appareils pour seulement 2,19 euros par mois avec l’offre Surfshark Starter. Cette dernière comprend aussi un bloqueur de publicités, ainsi qu’un Cookie pop-up blocker qui refuse automatiquement les pop-ups de consentement. Deux autres formules sont proposées avec des fonctionnalités plus poussées, pour les internautes désireux d’aller plus loin dans la sécurisation de leur identité et la protection de leurs données.

Avec plus de 3200 serveurs répartis dans 100 pays et une pléthore de fonctionnalités comme Kill Switch, qui coupe votre connexion Internet si la connexion au VPN est interrompue, CleanWeb qui bloque toutes les publicités et les sites malveillants, NoBorders qui vous aide à contourner les restrictions de réseau ou encore la fonction Quick-connect pour un accès rapide au VPN, Surfshark se présente comme le compagnon incontournable de vos explorations du Web. Vous pouvez tenter l’expérience pour le prix d’un café tous les mois : rendez-vous sur le site de Surfshark pour en savoir plus !