Charts Steam : Sea of Thieves prend la tête du classement, juste devant Command & Conquer

Cette semaine, c'est Sea of Thieves qui s'empare de la première place du classement des meilleures ventes Steam. Le jeu semble s'offrir une seconde jeunesse, avec des scores de fréquentation tout à fait honorables (40 000 joueurs en simultané). La seconde position revient également à un nouvel arrivant, puisqu'il s'agit de Command & Conquer : Remastered Collection - vous pouvez d'ailleurs découvrir le test à cette adresse. La dernière marche du podium est pour le casque VR Valve Index qui continue de se vendre à un rythme hallucinant, probablement boosté par le succès d'Half-Life : Alyx.



La médaille en chocolat tombe dans les mains de PUBG, alors que la dernière place du classement est pour Need For Speed : Heat, fraîchement arrivé sur la plateforme de Valve aux côtés d'une flopée de titres d'Electronic Arts.

CHARTS STEAM SEMAINE 23 (du 1er au 7 juin) 2020

1/ Sea of Thieves

2/ Command & Conquer : Remastered Collection

3/ Valve Index VR Kit

4/ PUBG

5/ Need For Speed : Heat

6/ Resident Evil 3

7/ Gunfire Reborn

8/ Monster train

9/ Deep Rock Galactic

10/ Ori and the Will of the Wisps