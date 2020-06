Test Command & Conquer Remastered Collection : un joli travail de restauration

Le Test





Et ce respect, on peut le sentir dès la toute première cinématique d'introduction, qui affiche un beau logo Westwood d'époque et rend en réalité hommage à la séquence d'installation DOS de 1995. On y retrouve les mêmes visuels, ainsi qu'un vrai-faux paramétrage de carte son, tandis que la phase de copie des fichiers se voit remplacée par une phase simulant l'amélioration des graphismes et de l'audio. Le ton est donné : ce remaster s'adresse avant tout aux vieux de la vieille, pour qui un clin d’œil aux termes "Port, IRQ et DMA" signifie quelque chose. Quant à vous les p'tits jeunes, on vous laisse demander à tonton Google de quoi il s'agit. En réalité nous avons même droit à deux séquences de ce type, puisque cette collection regroupe à la fois Command & Conquer Tiberian Dawn (Command and Conquer : Le Conflit du Tiberium en France) et Command and Conquer : Red Alert (Alerte rouge). Le premier vient accompagné de son unique extension The Covert Operations (Opérations survie) tandis que le second n'oublie pas les add-ons Counterstrike et The Aftermath (plus connus par chez nous sous les étranges noms de Missions Taïga et Missions M.A.D.). C'est donc toute la première génération des Command & Conquer qui est regroupée ici. Et les développeurs n'ont vraiment pas fait les choses à moitié, puisque nous pouvons également profiter des missions et des scènes cinématiques qui étaient autrefois exclusives aux versions Nintendo 64 et PlayStation des deux jeux principaux. Même les missions secrètes "Dinosaures" et "Fourmis" des extensions sont là, cachées quelque part dans les menus.





WELCOME BACK COMMANDER !





On ne vous fera pas l'affront de détailler dans ce test l'univers des deux jeux (futuriste pour le premier, rétro-futuriste pour le deuxième), leurs scénarios (GDI contre NOD d'un côté, Alliés contre Soviétiques de l'autre), et encore moins leur gameplay. Car non seulement ces jeux sont cultes, mais ils ont carrément posé les bases de tout le genre RTS. Récolte de ressources, construction de bâtiments, déploiement de troupes, brouillard de guerre et tout le tintouin, vous connaissez forcément la chanson. On retrouve tout de même avec plaisir quelques spécificités pas toujours vues ailleurs, comme la possibilité d'écraser l'infanterie avec les camions récolteurs de Tiberium ou la capacité d'un simple ingénieur à capturer instantanément un bâtiment ennemi. Le gameplay a-t-il vieilli ? Oui, forcément, mais pas de manière gênante. On redécouvre avec plaisir un pan entier de l'histoire du jeu vidéo. D'ailleurs, les développeurs ont pensé à proposer des contrôles modernisés (et optionnels pour les puristes qui souhaiteraient conserver les commandes originales). Il est notamment possible d'utiliser le bouton droit de la souris pour attaquer et se déplacer plutôt que le bouton gauche. Le menu d'options offre même la possibilité de "mixer" les paramètres modernisés et les anciens. Vous pourrez par exemple mettre plusieurs unités en file d'attente de production, tout en interdisant le défilement de la carte à la souris. En revanche, le jeu nous impose une nouvelle interface principale... et on ne trouvera pas grand-monde pour s'en plaindre ! La version modernisée propose des onglets dédiés respectivement aux bâtiments, unités, véhicules et super-armes, ce qui limite les incessants scrollings d'antan.









AMÉLIORATION TERMINÉE





Les graphismes ont également eu droit à un gros coup de polish ! Le jeu supporte désormais les hautes résolutions (jusqu'au 4K) et tous les sprites 2D ont été entièrement retravaillés en conséquence. La bouillie de pixels de 1995 laisse la place à des unités et des éléments de décor très propres, facilement reconnaissables, fidèles à l’œuvre originale, et sur lesquels on peut désormais zoomer si on le désire. Le jeu est largement plus lisible qu'avant, et il suffit d'un appui sur la touche Espace pour s'en convaincre. Cette commande permet en effet d'alterner à tout moment et instantanément entre les graphismes d'époque et la version remastérisée. Une fonction qui devrait être imposée à tout titre modernisé, car elle permet à la fois d'admirer le travail accompli, de raviver la nostalgie si on le souhaite, et de vérifier la fidélité du remaster. D'ailleurs, on regrette que cette touche avant/après ne soit pas disponible durant les scènes cinématiques.Car ces vidéos en plein écran, emblématiques de la série Command & Conquer, ont également été retravaillées. Hélas, les développeurs n'ont pas réussi à mettre la main sur les bandes originales. Ils ont donc été obligés de faire appel à l'intelligence artificielle pour augmenter la résolution et la fluidité des vidéos de l'époque. Selon les plans, cette technique donne des résultats parfois très satisfaisants et parfois légèrement décevants. Pas de miracle à l'horizon donc, mais dans tous les cas l'entrelacement vidéo, la pixellisation extrême et les 15 images par seconde appartiennent désormais au passé.







Contrairement à d'autres remasters (oui Warcraft III Reforged, c'est à toi qu'on pense), cette Command & Conquer Remastered Collection tient toutes ses promesses et cherche en permanence à faire plaisir aux fans. D'ailleurs, les développeurs ont impliqué leur communauté dès l'annonce du projet, et ont réellement pris en compte les retours des joueurs. C'est ainsi qu'on se retrouve avec une tonne de bonus et de bonnes idées ! Rien que la "galerie bonus" abrite non seulement des photos inédites, mais également quatre heures de rushes vidéos. La section Jukebox nous offre carrément 7h de musique remastérisées, ainsi que la possibilité de créer notre propre playlist. Et on pourrait également parler de l'éditeur de missions, du mode escarmouche rajouté au premier épisode, des classements en ligne, du mode observateur, des replays, du support des mods, du passage d'une partie du code source sous licence GPL, ou encore de l'outil de sélection de missions (qui permet notamment de tester des voies alternatives lors des niveaux à embranchement, ou tout simplement de rejouer d'anciennes missions de la campagne, ce qui n'était pas possible auparavant). Bref, comme dirait l'autre : bienvenue, commandant !