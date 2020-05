Comand & Conquer Remastered Collection : les configurations PC dévoilées, pas de problème en vue

Command & Conquer Remastered Collection arrivera sur PC le 5 juin prochain, et pour s'assurer que les fans puissent le faire tourner, EA a dévoilé les configurations demandées via une mise à jour de la page Steam du jeu. Utilisant DirectX11, cette compilation ne devrait pas poser de problèmes à grand-monde, surtout que le matériel minimum mentionné est antédiluvien. Un Intel Core 2 Duo E4600 (sorti en 2007) peut faire l'affaire, ou un AMD Athlon X2 6400 si vous êtes team rouge. Ajoutez à cela 4 Go de RAM et 32 Go d'espace disque, et tout devrait bien se passer.

Bizarrement, EA conseille du matériel bien plus sérieux pour sa configuration recommandée, avec des processeurs bien plus récents. En effet, on trouve listé un Intel Core i5-4690K et un AMD Ryzen 7 1700, ce qui est largement suffisant pour faire tourner des jeux triple A moderne. Sur ce point, il est fort possible que l'éditeur ait choisi de surestimer les besoins de son jeu. Au niveau de la carte graphique, on s'en tirera avec des modèles datés comme la GeForce GTX 660 ou la Radeon HD 7850.

MINIMUM

Système d'exploitation : Windows 8.1 (64-bit)

Processeur : Intel Core 2 Duo E4600 ou AMD Athlon 64 X2 6400

Mémoire : 4 Go

Carte Graphique : Nvidia GeForce GT 420 ou ATi Radeon HD 5570

DirectX : version 11

Stockage : 32 Go

RECOMMANDÉ

Système d'exploitation : Windows 10 (64-bit)

Processeur : Intel Core i5-4690K ou AMD Ryzen 7 1700

Mémoire : 4 Go

Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou ATi Radeon HD 7850

DirectX : version 11

Stockage : 32 Go