Command & Conquer Remastered Collection : le jeu débarque sur PC avec un trailer 4K

Electronic Arts vient de confirmer officiellement que Command & Conquer : Remastered Collection allait bientôt arriver sur PC via Steam et Origin avec un contenu particulièrement pléthorique au programme. Cette compilation rassemble donc les épisodes Tiberium Dawn (conflit du Tibérium en VF) et Red Alert en version complète, avec l'intégralité des contenus officiels disponibles. La version PC du jeu sera donc disponible à partir du 5 juin prochain, avec pas mal de touches de modernité. Désormais, les jeux sont compatibles 4K, disposent de cutscenes retravaillées, d'une interface revue et corrigée, ainsi que de la possibilité de passer à la version originale des graphismes à tout moment. Mieux, la bande originale du jeu a également été retravaillée par Franck Klepacki (le compositeur initial), avec plus de 7h d'audio, et même des musiques inédites qu'il faudra trouver.