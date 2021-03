Charts France : The Last of Us 2 intègre à nouveau le Top 5, Nintendo en sueur ?

Avec un peu de retard sur le planning habituel, le SELL et GfK ont publié le Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France. Un classement légèrement chamboulé par le grand retour d'un titre PS4 parmi l'hégémonie Nintendo. Ce titre-là n'est autre que The Last of Us Part 2, qui se place directement en cinquième place, chassant Super Mario 3D All-Stars qui sort du listing. Il est vrai que c'est inattendu, surtout pour un jeu sorti en juin 2020, mais qui permet tout de même à Nintendo de perdre un peu de son assurance. Cela dit, cela faisait quasiment deux mois qu'aucun jeu hors Nintendo n'avait réussi un tel exploit. La dernière fois qu'on a vu un jeu PS4 dans le Top 5 des charts français, ça remonte au 1er février 2021.





Sur PC par contre, moins d'enthousiasme côté surprise puisqu'il n'y en a pas et qu'on retrouve les mêmes jeux au même endroit. La tristesse de la routine., Charts France Semaine 11 (du 15 au 21 mars 2021) 1/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo) 2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo) 3/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo) 4/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo) 5/ The Last of Us 2 (PS4 - Sony) TOP 3 PC 1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft) 2/ Football Manager 2021 (SEGA) 3/ Les Sims 4 (Electronic Arts)