Charts France : Pokémon Arceus plus fort que Dying Light 2, voici le Top 5 des ventes

Fidèle à ses habitudes, le SELL et GfK ont révélé en ce lundi matin le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France. Un Top 5, sans chiffre réel, puisque GfK garde bien secret ses données, sachant que pour y accéder, il faut sortir la CB. En attendant, on peut constater que pour la Semaine 5, celle du 31 janvier au 6 février 2022, Légendes Pokémon Arceus continue d'asseoir sa suprématie malgré sa réalisation désuète et datée de l'ère PS2. Les joueurs sur Nintendo Switch ne s'arrête pas au graphismes et la proposition de l'open world, aussi répétitif soit-il, n'empêche pas le jeu de se vendre comme des petits pains. Au point que Dying Light 2 ne parvient même pas à lui prendre sa couronne ne serait-ce que sa semaine de sortie.



Sur PC en revanche, c'est complètement différent puisque l'Action-RPG de Techland réussit à prendre les deux premières places, grâce à ses éditions collector et standard. The Witcher 3 et Football Manager 2022 dégringolent donc, mais Farming Simulator 22 s'accroche à la troisième place.





Charts France Semaine 5 (du 31 janvier au 6 février 2022)

1/ Légendes Pokémon Arceus (Switch - Nintendo)

2/ Uncharted Legacy of Thieves Collection (PS5 - Nintendo)

3/ Dying Light 2 (PS5 - KOCH Media)

4/ Dying Light 2 (PS4 - KOCH Media)

5/ Mario Party Superstars (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ The Witcher 3 : Wild Hunt Game of the Year Edition (CD Projekt Red)

3/ Football Manager 2022 (SEGA)