Charts France : Nintendo monopolise le podium, FIFA et Modern Warfare se partagent les miettes

CHARTS FRANCE SEMAINE 50 (du 9 au 15 décembre)

On peut troller tant qu'on veut sur la puissance de la Nintendo Switch, toujours est-il que ses jeux figurent toujours en bonne position dans les classements établis chaque semaine par GfK et le SELL. La preuve encore aujourd'hui avec Luigi's Mansion 3, Pokémon Epée et Mario Kart Deluxe qui occupent les trois premières places du Top 5 consoles, FIFA 20 et Call of Duty Modern Warfare devant se partager les miettes. Il faut remonter à la semaine 45 pour ne pas voir un jeu Nintendo tout en haut du classement (Death Stranding), et à la 43 pour n'en apercevoir aucun sur le podium (Call of Duty Modern Warfare, FIFA 20).Sur PC, ça n'a pas bougé : Football Manager 2020 demeure en tête, suivi de Red Dead Redemption 2 et Star Wars Jedi : Fallen Order.

1/ Luigi's Mansion 3 (Switch - Nintendo)

2/ Pokémon Épée (Switch - Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ FIFA 20 (PS4 - Electronic Arts)

5/ Call of Duty : Modern Warfare (PS4 - Activision Blizzard)









TOP 3 PC

1/ Football Manager 2020 (SEGA)

2/ Red Dead Redemption 2 (Take-Two Interactive)

3/ Star Wars Jedi : Fallen Order (Electronic Arts)