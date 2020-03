Charts France : Pokémon Donjon Mystère en première position, Nintendo fait carton plein

Le SELL vient de nous communiquer les chiffres de vente de la 10e semaine de 2020 (du 2 au 8 mars 2020), et cette fois encore, Nintendo fait un carton plein, avec un top 5 exclusivement composé de jeux Switch. La première place du podium revient cette semaine à Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours qui devance Mario Kart 8 Deluxe, tandis que Luigi's Mansion 3 complète le podium. La médaille en chocolat revient à New Super Mario Bros. U Deluxe, et c'est The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui complète le top 5 hebdomadaire. Sur PC, peu de changement puisqu'on retrouve l'indéboulonnable Les Sims 4 en pôle position, suivi par Football Manager 2020, et petite surprise, on note le retour de Red Dead Redemption 2 en troisième position.

CHARTS FRANCE SEMAINE 10 (du 2 au 8 mars 2020)

1/ Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours (Switch / Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch / Nintendo)

3/ Luigi's Mansion 3 (Switch / Nintendo)

4/ New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch / Nintendo)

5/ The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Switch / Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

2/ Football Manager 2020 (SEGA)

3/ Red Dead Redemption II (Take-Two Interactive)