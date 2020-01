Charts France : Mario Kart 8 Deluxe toujours en têtes des ventes !

Cette semaine, Nintendo est toujours sur le trône grâce à l'indéboulonnable Mario Kart 8 Deluxe qui ne semble plus vouloir quitter le top 5 des charts France. Recycler des jeux Wii U sur Switch semble avoir été l'idée du siècle ! En seconde position, on retrouve Call Of Duty : Modern Warfare qui continue à cartonner après les fêtes, ce qui nous fait penser que les cartes et autres chèques-cadeaux doivent être dépensées en faveur du titre d'Infinity Ward. Enfin, Luigi's Mansion 3 complète le podium hebdomadaire, prouvant l'importance des ventes sur Switch. La place d'honneur revient à FIFA 20 dans sa version PS4, tandis que Pokémon Épée complète le top 5. Sur PC, Battlefield V s'empare de la première place devant les Sims 4, tandis que le free-to-play World of Tanks complète le podium grâce à son édition collector.

CHARTS FRANCE SEMAINE 02 (du 6 au 12 janvier 2020)

1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

2/ Call Of Duty : Modern Warfare (PS4 - Activision)

3/ Luigi's Mansion 3 (Switch - Nintendo)

4/ FIFA 20 (PS4 - Electronic Arts)

5/ Pokémon Épée (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Battlefield V (Electronic Arts)

2/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

3/ World of Tanks - Édition Collector (Just For Games)