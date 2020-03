Charts France : Mario Kart 8 Deluxe au sommet, Nintendo ne laisse rien à la concurrence

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 doivent se contenter respectivement de la quatrième et cinquième place. Rappelons qu'il y a sept jours, seul Dragon Ball Z : Kakarot était parvenu à resister à la déferlante de Kyoto en se classant en troisième position.



Sur PC, Les Sims 4, Red Dead Redemption 2 et Football Manager 2020 ne lâchent pas l'affaire, mais dans un ordre différent par rapport à la semaine passée puisque le blockbuster de Rockstar Games et le jeu de gestion de SEGA ont interverti leurs places.





CHARTS FRANCE SEMAINE 08 (du 17 au 23 février 2020)

Si l'on se fie au dernier classement des meilleures ventes vidéoludiques en France sur consoles - dévoilé par GfK et le SELL - Nintendo et la Switch continue de cartonner. En effet, l'inoxydable Mario Kart 8 Deluxe figure en tête, juste devant Ring Fit Adventure. L'excellent Luigi's Mansion 3 arrive en troisième position, tandis que The Legend of Zelda : Breath of the Wild et

1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

2/ Ring Fit Adventure (Switch - Nintendo)

3/ Luigi's Mansion 3 (Switch - Nintendo)

4/ The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Switch - Nintendo)

5/ Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (Switch - SEGA)





TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 19 (Focus Home Interactive)

3/ Football Manager 2020 (SEGA)