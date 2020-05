Charts France : Luigi's Mansion 3 repointe le bout de son nez, Animal Crossing toujours au top

CHARTS FRANCE SEMAINE 20 (du 11 au 17 mai)

1/ Animal Crossing : New Horizons (Switch / Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch / Nintendo)

3/ Final Fantasy VII Remake (PS4 / Square Enix)



5/ Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch / Nintendo)





TOP 3 PC 1/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

2/ Red Dead Redemption II (Rockstar Games)



3/ DOOM Eternal (Bethesda Softworks) 4/ Call of Duty : Modern Warfare (PS4 / Activision)5/ Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch / Nintendo)

La Nintendo Switch a beau être moins puissante que la Xbox One et la PS4, ça ne l'empêche pas de faire sa loi dans les charts français. En effet, comme en témoigne le dernier classement des meilleures ventes vidéoludiques sur consoles, Animal Crossing : New Horizons continue de caracoler en tête, devant l'inoxydable Mario Kart 8 Deluxe. Puisque l'on parle des productions Nintendo, signalons l'apparition de Luigi's Mansion 3 en cinquième position, chose qui n'était plus arrivée depuis presque deux mois. Final Fantasy VII Remake et Call of Duty : Modern Warfare occupent respectivement la troisième et la quatrième place.Sur PC, Les Sims 4 demeure en tête alors que SnowRunner doit laisser sa place à Red Dead Redemption 2 (2e) et Doom Eternal (3e).