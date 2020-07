Charts France : The Last of Us Part 2 domine toujours, mais Nintendo n'est pas loin

Le SELL vient de nous communiquer les charts des meilleures ventes de jeux physiques en France, et si The Last of Us Part 2 reste sur le trône, sa domination est mise à mal par le retour fracassant de Nintendo. En effet, alors que le jeu de Naughty Dog occupait trois places la semaine dernière, seule la pôle position lui est désormais acquis. Animal Crossing : New Horizons conserve également sa seconde place, tandis que Mario Kart 8 Deluxe complète le podium. La médaille en chocolat revient cette semaine à la compilation 51 Worldwide Games, tandis que Ring Fit Adventures revient dans le classement en dernière place. Sur PC, Les Sims 4 reprend la direction du classement, suivi par Red Dead Redemption II, tandis que le DLC Écologie des Sims 4 complète le trio.

CHARTS FRANCE SEMAINE 26 (du 22 au 28 juin 2020)

1/ The Last of Us Part 2 (PS4 / Sony)

2/ Animal Crossing : New Horizons (Switch / Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch / Nintendo)

4/ 51 Worldwide Games (Switch / Nintendo)

5/ Ring Fit Adventures (Switch / Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

2/ Red Dead Redemption 2 (Take-Two Interactive)

3/ Les Sims 4 : Écologie (Electronic Arts)