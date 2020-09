Charts France : Marvel's Avengers s'empare du titre de meilleure vente

Cette semaine, c'est Marvel's Avengers qui s'octroie la médaille d'or de la meilleure vente, coupant l'herbe sous le pied de NBA 2K21 qui complète le podium en occupant les secondes et troisièmes places. La médaille d'argent est d'ailleurs pour NBA 2K21 Édition Mamba Forever (dédiée à Kobe Bryant) ce qui prouve que les fans français sont nombreux à mettre la main à la poche pour s'offrir une édition limitée. La médaille en chocolat revient à Animal Crossing : New Horizons, sachant qu'exceptionnellement, il s'agit du seul titre Nintendo du top 5 de la semaine. Enfin, Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 complète le classement hebdomadaire. Sur PC, Microsoft Flight Simulator continue de mener la danse, devant Marvel's Avengers et Iron Harvest - Édition Collector.

CHARTS FRANCE SEMAINE 36 (du 31 août au 6 septembre) 2020

1/ Marvel's Avengers (PS4 / Square Enix)

2/ NBA 2K21 Édition Mamba Forever (PS4 / Take-Two Interactive)

3/ NBA K21 (PS4 / Take-Two Interactive)

4/ Animal Corssing New Horizons (Switch / Nintendo)

5/ Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (PS4 / Activision Blizzard)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ Marvel's AVengers (Square Enix)

3/ Iron Harvest Édition Collector (Koch Media)