Charts France : le sursaut estival de Horizon 2 et l'entrée en lice de Live a Live

Concernant le Top 3 des jeux PC, pas grand-chose à dire puisqu'il s'agit du même classement de la semaine passée, avec juste quelques chamboulements dans les positions. C'est toujours The Witcher 3 Wild Hunt, Farming Simulator et Football Manager 2022 qui se colle au cul, si vous nous permettez l'expression. Charts France Semaine 29 (du 18 au 24 juillet 2022)

Top 5 consoles

1/ Horizon 2 Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ Mario Strikers Battle League Football (Switch - Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Live a Live (Switch - Square Enix)

5/ Gran Turismo 7 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)



TOP 3 PC 1/ Farming Simulator 22 (Koch Media)

2/ The Witcher 3 : Wild Hunt - Game of the Year Edition (Bandai Namco)

3/ Football Manager 2022 (SEGA)















Malgré le mois d'août et les grandes vacances, le SELL et GfK n'ont pas manqué de mettre à jour le classement des ventes de jeux vidéo pour la Semaine 29, celle correspondant aux scores réalisés entre le 18 et le 24 juillet 2022. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on observe un sursaut de la part de Horizon 2 Forbidden West, qui prend la tête du Top 5, détrônant ainsi Mario Strikers Battle League Football de son piédestal. Mais Aloy n'est pas la seule à se rebeller, puisqu'un autre jeu PS5 revient dans la course, puisqu'on retrouve Gran Turismo 7 à la cinquième position. Entre les deux, on constate que Live a Live est parvenu à se hisser directement en quatrième position, ce qui est plutôt pas mal pour ce remake d'un J-RPG au tour par tour jamais sorti en Europe jusqu'à présent.