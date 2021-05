Charts France : Resident Evil Village toujours au top, Mass Effect Édition Légendaire s'incruste

Resident Evil Village continue de péter la forme, comme en témoigne le dernier Top 5 consoles communiqé par GfK et le SELL. En effet, le survival horror de Capcom figure toujours en tête du classement (PS4) en plus d'occuper la troisième place (PS5). Nintendo réussit à placer Super Mario 3D World + Bowser's Fury (2e) et Mario Kart 8 Deluxe (4e), tandis que Mass Effect Édition Légendaire fait son entrée en cinquième position. Preuve que le Commandant Shepard peut toujours compter sur ses fans.Sur PC, cette semaine, on doit se contenter de deux jeux : Les Sims 4 en première position, Farming Simulator 19 - Edition Platinum juste derrière.

Charts France Semaine 19 (du 10 au 16 mai 2021)

1/ Resident Evil 8 Village (PS4 - Capcom)

2/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo)

3/ Resident Evil 8 Village (PS5 - Capcom)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch - Nintendo)

5/ Mass Effect Édition Légendaire (PS4 - Electronic Arts)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 : Edition Standard (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 19 - Édition Platinum (Focus Home Interactive)