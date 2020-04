Charts France : Resident Evil 3 et Persona 5 Royal font une entrée fracassante

CHARTS FRANCE SEMAINE 14 (du 30 mars au 5 avril)

Ces dernières semaines, Nintendo dominait de la tête et des épaules la concurrence sur le territoire français ; et même si Animal Crossing conserve la première place, Mario Kart 8 Deluxe se fait salement dégager et atterrit en cinquième position. Les coupables ? Resident Evil 3 et Persona 5 Royal, comme le montre le dernier classement des meilleures ventes vidéoludiques diffusé par le SELL et GfK. Le survival horror de Capcom - qui compte plus de 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde - s'empare de la seconde place, tandis que le RPG d'Atlus fait coup double avec les éditions Phantom Thieves (3e) et Launch (4e).Sur PC, on retrouve les mêmes mais dans un ordre différent : Les Sims 4 repasse devant DOOM Eternal, tandis que Football Manager 2020 ne quitte pas la troisième place.

1/ Animal Crossing : New Horizons (Nintendo Switch - Nintendo)

2/ Resident Evil 3 (PS4 - Capcom)

3/ Persona 5 Royal - Phantom Thieves Edition (PS4 - Koch Media)

4/ Persona 5 Royal - Launch Edition (PS4 - Koch Media)

5/ Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch - Nintendo)





TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

2/ DOOM Eternal - Edition collector (Bethesda Softworks)

3/ Football Manager 2020 (SEGA)