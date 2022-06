Charts France : la percée surprise de Minecraft sur Switch, Sniper Elite 5 aussi dans le Top 5

Vous en avez l'habitude depuis de nombreuses années maintenant : GfK et le SELL profitent du premier jour de la semaine pour dévoiler les meilleures ventes vidéoludiques sur le territoire français. Pour la cinquième semaine consécutive, Nintendo Switch Sports s'empare de la première place du Top 5 consoles, suivi d'Horizon : Forbidden West qui connaît un regain de forme ces derniers temps. En troisième position, on retrouve Mario Kart 8 Deluxe - qui donne l'impression de ne jamais avoir quitté ce classement depuis sa sortie en 2017 - et à la quatrième place, Minecraft : Nintendo Switch Edition que l'on ne s'attendait pas à revoir. Enfin, c'est à Sniper Elite 5 que revient l'honneur de fermer la marche.



Sur PC, ça ne bouge pas. Enfin, presque, parce que si Farming Simulator 22 reste en tête, et The Witcher 3 : Wild Hunt - Game of the Year à la troisième place, Vampire The Masquerade - Swansong se fait éjecter au profit de FIFA 22.





Charts France Semaine 21 (du 30 mai au 5 juin 2022)

1/ Nintendo Switch Sports (Switch - Nintendo)

2/ Horizon 2 Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Minecraft : Nintendo Switch Edition (Switch - Nintendo)

5/ Sniper Elite 5 (PS4 - Just For Games)









TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ FIFA 22 (Electronic Arts)

3/ The Witcher 3 : Edition GOTY (Bandai Namco Entertainment)