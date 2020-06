Charts France : Nintendo et Xenoblade Chronicles Definitive Edition en force

Le SELL et l'institut GfK profitent du début de semaine pour nous dévoiler les meilleures ventes de jeux au format physique. Aujourd'hui, on découvre les score de la dernière semaine du mois de mai 2020. Sans surprise, Nintendo continue de mener la danse, puisque les quatre premières places lui sont acquises. Animal Crossing New Horizons reste fermement accroché à la pôle position, confirmant son statut de hit du printemps. En seconde position, on trouve l'édition collector de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, preuve que les fans de Shulk et de Monado n'ont pas regardé à la dépense. D'ailleurs, le même jeu s'empare de la médaille de bronze dans sa version classique, ce qui devrait faire plaisir à Monolith Software. La médaille en chocolat est pour l'inamovible Mario Kart 8 Deluxe, tandis que Final Fantasy VII Remake sauve l'honneur en conservant la dernière place du top 5 de la semaine. Sur PC, les Sims 4 dictent toujours leur loi, devant Red Dead Redemption II et Farming Simulator 19 Édition Platinum.

CHARTS FRANCE SEMAINE 22 (du 25 au 31 mai) 2020

1/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

2/ Xenoblade CHronicles : Definitive Edition - Coffret Collector (Switch - Nintendo)

3/ Xenoblade Chronicles : Definitive Edition (Switch - Nintendo)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Final Fantasy VII Remake (PS4 - Square Enix)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

2/ Red Dead Redemption II (Take-Two Interactive)

3/ Farming Simulator 19 - Édition Platinum