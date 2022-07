Charts France : une entrée fracassante de F1 22 sur consoles, mais le football continue de régner en maître

Horizon VR : Call of the Mountain) devrait débarquer en même temps que le PlayStation VR 2. Enfin, à la cinquième place, on retrouve Nintendo Switch Sports.



Du côté du PC, Football Manager 2022 et Farming Simulator 22 restent dans le Top 3, tandis que Les Sims 4 : Îles Paradisiaques se fait piquer sa place par FIFA 22.





Tels des métronomes, GfK et le SELL dévoilent chaque lundi le classement des meilleures ventes vidéoludiques en France. Disponible depuis le 1er juillet dernier, F1 22 fait une entrée fracassante dans le Top 5 consoles en s'emparant de la troisième et de la quatrième place. Il est précédé de Mario Strikers Battle League Football qui conserve sa couronne pour la quatrième semaine consécutive, et d'Horizon : Forbidden West dont la déclinaison VR (

Charts France Semaine 26 (du 27 juin au 3 juillet 2022)



Top 5 consoles

1/ Mario Strikers Battle League Football (Switch - Nintendo)

2/ Horizon : Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ F1 22 (PS4 - Electronic Arts)

4/ F1 22 (PS5 - Electronic Arts)

5/ Nintendo Switch Sports (Switch - Nintendo)







TOP 3 PC

1/ Football Manager 2022 (SEGA)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ FIFA 22 (Electronic Arts)