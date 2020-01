Charts France : Dragon Ball Z Kakarot domine les ventes, et pas qu'un peu

La France est rempli de fans absolus de Dragon Ball. D'ailleurs, quand on jette un oeil aux meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine, Dragon Ball Z : Kakarot s'impose avec autorité. Malgré des critiques plus que mitigées, le RPG de CyberConnect2 fait un carton au point de s'accaparer l'intégralité du podium, et de reléguer les hits Nintendo Switch aux arrières-postes. Mario Kart 8 Deluxe arrive donc en quatrième position, tandis que Luigi's Mansion 3 complète le top 5 de la semaine.



Sur PC, on retrouve Les Sims 4 en tête, devant Football Manager 2020 et Red Dead Redemption 2.

CHARTS FRANCE SEMAINE 03 (du 13 au 19 janvier)

1/ Dragon Ball Z: Kakarot (PS4 - Bandai Namco Entertainment)

2/ Dragon Ball Z: Kakarot (Xbox One - Bandai Namco Entertainment)

3/ Dragon Ball Z: Kakarot Édition Collector (PS4 - Bandai Namco Entertainment)

4/ Mario Kart 8 Deluxe

5/ Luigi's Mansion 3

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

2/ Football Manager 2020 (SEGA)

3/ Red Dead Redemption 2 (Take-Two Interactive)