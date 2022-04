Charts France : Kirby fait une entrée fracassante, Ghostwire Tokyo présent également

Impossible de commencer la semaine sans évoquer le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France. Comme d'habitude, il suffit de se rendre sur le site officiel du SELL pour avoir un aperçu du Top 5 consoles et PC pour la semaine 12, celle qui correspond aux ventes enregistrées entre le 28 mars et le 3 avril 2022. Une semaine pleine de changements et de surprises, puisqu'on constate que les utilisateurs de la Nintendo Switch ont répondu présent pour Kirby et le monde oublié. Le jeu de Nintendo et de HAL Laboratory se hissent directement à la première place, devant les éternels Légendes Pokémon Arceus et Mario Kart 8 Deluxe qui s'octroient respectivement les 2ème et 3ème place. Gran Turismo 7 arrive à se maintenir, mais on sent que les ventes commencent sérieusement à baisser depuis sa sortie le 4 mars dernier. On retrouve le jeu de course à la 4ème position, mais uniquement dans sa version PS5. En revanche, petite surprise puisque Ghostwire Tokyo, le jeu de Bethesda Softworks exclusif à la PS5, apparaît dans le tableau, ce qui prouve un certain intérêt de la part des joueurs.



Sur PC, pas ou peu de changement. On retrouve les 3 mêmes titres, sauf que cette fois-ci Microsoft Flight Simulator a pris une place et Farming Simulator 22 a chuté pour se retrouver en troisième position. En revanche, Elden Ring ne bouge pas de son trône.





Charts France Semaine 12 (du 28 mars au 3 avril 2022)

1/ Kirby et le monde oublié (Switch - Nintendo)

2/ Légendes Pokémon Arceus (Switch - Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Gran Turismo 7 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

5/ Ghostwire Tokyo (PS5 - Bethesda Softworks)

TOP 3 PC

1/ Elden Ring : Launch Edition (Bandai Namco Entertainment)

2/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

3/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)