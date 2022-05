Charts France : Horizon 2 revient en force, la Nintendo Switch toujours bien représentée

Le player Dailymotion est en train de se charger...

GfK et le SELL ne dérogent pas à leurs habitudes et profitent donc du premier jour de la semaine pour dévoiler les meilleures ventes vidéoludiques au sein de l'Hexagone. Sur consoles, on note le retour surprise de Horizon 2 : Forbidden West qui connaît un regain de forme sur PS5 en se plaçant tout en haut du Top 5. On rappelle que les dernières aventures d'Aloy sont disponibles depuis le 18 février dernier et qu'elles ont été gratifiées d'un 19 sur 20 dans nos colonnes . Derrière, la Nintendo Switch parvient à glisser trois de ses jeux, à savoir Mario Kart 8 Deluxe, Légendes : Pokémon Arceus et Kirby et le monde oublié. Enfin, FIFA 22 ferme la marche en cinquième position.Sur PC, là aussi on constate un come-back fracassant avec Les Sims 4 qui s'empare donc de la première place. En deuxième position, on retrouve Farming Simulator 22. Quant à la dernière marche du podium, elle reste occupée par Elden Ring.

Charts France Semaine 16 (du 25 avril au 1er mai 2022)

1/ Horizon 2 : Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Légendes Pokémon Arceus (Switch - Nintendo)

4/ Kirby et le monde oublié (Switch - Nintendo)

5/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)





TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 - Édition Standard (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ Elden Ring - Launch Edition (Bandai Namco Entertainment)