Charts France : Gran Turismo 7 se maintient en 2ème semaine, Nintendo juste derrière

Comme chaque début de semaine, il est temps de jeter un oeil au classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France, qui concerne la Semaine 10 de l'année 2022. Il s'agit des ventes enregistrées entre le 14 et le 20 mars 2022 et on constate que Gran Turismo 7 maintient ses très bonnes ventes de la semaine passée. Le jeu de course de Sony Interactive Entertainment occupe la première et la deuxième place du Top 5 grâce aux version PS5 et PS4, ce qui prouve que Sony a bien fait de sortir le jeu sur les deux générations de consoles. Un autre titre se maintient fort, c'est Légendes Pokémon Arceus qui continue sa belle lancée comme long-seller de la Nintendo Switch. En revanche, Triangle Strategy sort du classement visible, lui qui était cinquième la semaine passée, se fait balayer par Mario Kart 8 Deluxe et Mario Party Superstars, qui reviennent dans le tableau après plusieurs semaines d'absence.Sur PC, pas de Gran Turismo 7, ce qui est normal ; du coup, c'est Elden Ring qui continue de séduire les joueurs, qui ont beaucoup acheté le jeu cette semaine encore. Le titre de FromSoftware garde sa première place, tandis qu'on le retrouve aussi en, 3ème position via l'édition collector. La deuxième place revient en revanche à Farming Simulator 22, lui aussi un long-seller.

Charts France Semaine 10 (du 14 au 20 mars 2022)

1/ Gran Turismo 7 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ Gran Turismo 7 (PS4 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Légendes Pokémon Arceus (Switch - Nintendo)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Mario Party Superstars (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Elden Ring : Edition Collector (Bandai Namco Entertainment)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ Elden Ring : Launch Edition (Bandai Namco Entertainment)