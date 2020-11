Charts France : Assassin's Creed Valhalla devance Call of Duty Black Ops Cold War

Cette semaine, les blockbusters prennent le pouvoir avec Assassin's Creed Valhalla qui s'empare du trône, devant Call of Duty : Black Ops - Cold War. De son côté, Nintendo s'accroche tant bien que mal. Les hits d'Ubisoft et d'Activision se partagent donc les 4 premières places du classement, avec les versions PS4 devant celles sur Xbox One, mais le classement reste identique, quelle que soit la plateforme, Eivar restant toujours devant les aventures de Bell et d'Adler. La dernière place revient donc à Animal Crossing : New Horizons qui permet à Nintendo de ne pas disparaître des charts de la semaine. Sur PC, c'est toujours Flight Simulator qui mène la danse devant les Sims 4 et Farming Simulator 19.

CHARTS FRANCE SEMAINE 46 (du 9 au 15 novembre) 2020

1/ Assassin's Creed Valhalla (PS4 / Ubisoft)

2/ Call of Duty : Black Ops - Cold War (PS4 / Activision)

3/ Assassin's Creed Valhalla (Xbox Series / Ubisoft)

4/ Call of Duty : Black Ops - Cold War (Xbox Series / Activision)

5/ Animal Crossing : New Horizons (Switch / Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

3/ Farming Simulator 19 Platinum Edition (Focus Home Interactive)